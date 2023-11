Erstes Childhood-Haus in Hessen wird eröffnet

Mehr zum Thema

Proteste für bessere Bezahlung an Hochschulen in Hessen Mit Protestaktionen an mehreren hessischen Hochschulstandorten wollen an diesem Montag Beschäftigte und Studierende für eine bessere Bezahlung eintreten. Für die 12.000 Hilfskräfte an hessischen Hochschulen gelte kein Tarifvertrag, dies müsse sich dringend ändern, forderte Simone Claar, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Hessen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).