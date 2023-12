Erstes Adventswochenende mit Schnee, Frost und Glätte

Winterlich mit Frost und Glätte präsentiert sich das erste Adventswochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Sonntag wird es wechselnd bis stark bewölkt und dazu bleibt es überwiegend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Am Abend sei aus Westen gebietsweise Schneefall möglich. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen minus zwei und plus ein Grad.

In der Nacht zum Montag zeigt sich der Himmel stark bewölkt bis bedeckt, im Norden ist vereinzelt Schneefall mit Glättegefahr möglich. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen minus vier und minus zwei Grad, im Bergland bis minus sechs Grad.

Der Wochenstart liefert kaum Veränderungen. Auch am Montag bleibt es stark bewölkt, weiterhin kann gebietsweise Schnee fallen, wie die Meteorologen voraussagen. Es werden höchstens null bis drei Grad erwartet. In der Nacht zum Dienstag breiten sich Niederschläge aus, zeitweise ist gefrierender Niederschlag mit Glatteis nicht ausgeschlossen. Für den Südwesten prognostiziert der DWD zwei Grad, für den Osten leichten Frost bei knapp unter minus drei Grad.