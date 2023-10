Erster Voß-Literaturpreis geht an Übersetzerin Prinzinger

Mehr zum Thema

Mikrobiologe Leendertz erhält Hamburger Wissenschaftspreis Der Direktor des Helmholtz-Instituts für One Health (HIOH) in Greifswald, Fabian Leendertz, erhält den mit 100.000 Euro dotierten Hamburger Wissenschaftspreis. Die Akademie der Wissenschaften würdige damit die herausragende Forschungsarbeit des Tierarztes und Mikrobiologen zum One-Health-Konzept, wonach die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt eng zusammenhängt, teilte die Akademie am Donnerstag mit. Der von der Hamburgischen Stiftung für Wissenschaften, Entwicklung und Kultur Helmut und Hannelore Greve finanzierte Preis werde am 30. November im Rathaus verliehen.

Backhaus will bundesweit gültige Regelung für Wolfsabschuss Seit etwa 30 Jahren ist der Wolf zurück in Deutschland. Vor allem im Norden und Osten ist er wieder heimisch geworden - zur Freude von Naturschützern, zum Leidwesen von Tierhaltern. Landwirte dringen auf eine Bestandsregulierung. Nun deutet sich ein erster Schritt an.

RTL