Erster Schnee im niedersächsischen Harz in diesem Winter

Mehrere Unfälle wegen plötzlicher Hagelschauer Plötzliche Hagelschauer haben auf der Autobahn 27 im Landkreis Cuxhaven mehrere Verkehrsunfälle verursacht. Am Freitagmorgen seien zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Debstedt insgesamt drei Unfälle wegen Hagels gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Mehrere Menschen erlitten leichte Verletzungen, außerdem kam es zu hohen Sachschäden. Die Fahrbahn in Richtung Cuxhaven wurde halbseitig gesperrt. Ein weiterer Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel - auch dort kam es zu starken Hagelschauern. Der Hauptfahrstreifen wurde blockiert.

Oberleitung beschädigt: Züge bei Hamburg-Hannover verspätet Der Fernverkehr der Deutschen Bahn hat wegen der Reparatur der Oberleitung auf der Strecke zwischen Hamburg und Hannover weiter mit Verspätungen zu kämpfen. Alle ICE- und IC-Züge verspäteten sich um etwa 25 Minuten, teilte die Deutsche Bahn am Freitag auf ihrer Website mit. Unter Hochdruck werde an der Beseitigung der Störung gearbeitet. Nach Angaben der Polizei stürzte am Donnerstagnachmittag ein etwa 40 Meter hoher Funkmast beim Aufbau auf die Gleise und beschädigte die Oberleitung. Der Mast wurde geborgen, verletzt wurde niemand. Der Bahnverkehr wurde über Rotenburg (Wümme) umgeleitet.