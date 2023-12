Erste Skilifte laufen im Sauerland

Für Langläufer seien in den vergangenen Tagen schon rund 130 Kilometer Loipen gespurt worden, teilte die Wintersport-Arena Sauerland mit. Das größte Netz an gespurten Loipen gibt es in Winterberg und in Bad Berleburg-Girkhausen im Wittgensteiner Land.

An diesem Wochenende wollen dann noch weitere Skigebiete öffnen. Geplant sei der Saisonstart dann im Skidorf Neuastenberg, im Skigebiet Bödefeld-Hunau in Schmallenberg, im Skigebiet Schlossberg/Küstelberg in Medebach und im nordhessischen Willingen. Überall würden aber nur einzelne Lifte in Betrieb genommen - der Schnee reiche längst noch nicht, um alle Abfahrten der Skigebiete zu öffnen, sagte die Sprecherin. Kurzfristig wollen auch die kleinen Skigebiete Sternroth in Olsberg, Olpe-Fahlenscheid und Wilde Wiese in Sundern öffnen - dort war schon das erste Flutlichtfahren geplant.

Die meisten Betreiber von Ski- und Rodelliften warten aber auf den ersten Saisonhöhepunkt rund um Weihnachten.