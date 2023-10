Erste Schneeflocken auf dem Fichtelberg

Mehr zum Thema

Kretschmer fordert erneut Obergrenze bei Migration Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich zum wiederholten Male für eine Obergrenze bei der Zuwanderung ausgesprochen. Bei der Migration sei eine Wende nötig, sagte der CDU-Politiker in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Montag). Dafür muss man über eine Zahl sprechen. Wie viele Menschen können wir aufnehmen, können wir integrieren? Er schloss dafür auch erneut eine Grundgesetzänderung nicht aus. Kretschmer sagte zudem, dass die Leistungen für ausreisepflichtige Menschen gekürzt werden müssten. Diese Zahlungen müssen reduziert werden, auch um den Druck zur Ausreise zu erhöhen.