Erste Niederlage für Göttinger Basketballer im Europe Cup

Die Basketballer der BG Göttingen haben den vorzeitigen Gruppensieg im Europe Cup verpasst. Gegen den italienischen Erstligisten Pallacanestro Varese unterlagen die Niedersachsen am Mittwoch nach Verlängerung mit 104:109 (91:91, 46:41) und verloren erstmals in der laufenden Europacup-Saison. Mit einem Sieg am kommenden Mittwoch beim zypriotischen Club Keravnos BC würden die Göttingen den Einzug in die zweite Gruppenphase perfekt machen. Der Lette Karlis Silins war beim Bundesligisten mit 31 Punkten bester Werfer.

Angeführt vom starken Silins ging das Team von Trainer Olivier Foucart mit einer Fünf-Punkte-Führung in die Pause. Der Center kam nach 20 Minuten auf 19 Punkte und war damit fast für die Hälfte der Göttinger Punkte zuständig. Nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber weiter vorn, gaben aber immer wieder eine deutliche Führung ab. Mit sechs Punkten in Serie erreichten die Italiener die Verlängerung und waren in der Extraspielzeit nervenstärker.