Erste Heimniederlage für ThSV Eisenach

Der ThSV Eisenach hat die erste Heimniederlage in dieser Bundesliga-Saison hinnehmen müssen. Die Eisenacher verloren am Freitagabend gegen den HSV Hamburg mit 28:32 (13:15). Vor 2920 Zuschauern in der Werner-Aßmann-Halle war Alexander Saul mit neun Toren bester ThSV-Werfer.

Der Bundesliga-Zwölfte aus Eisenach lieferte sich gegen den Tabellen-Neunten einen harten Kampf. Keine der Mannschaften konnte sich in der ersten Hälfte absetzen und so ging es mit einem 13:15 in die Pause. Nach dem Wechsel blieb es ausgeglichen, beide Teams vergaben jedoch zu viele Chancen und leisteten sich zudem viele technische Fehler. Ab der 50. Minute gaben die Gastgeber das Spiel aus der Hand, auch weil Ex-Nationaltorhüter Jogi Bitter entscheidende Bälle entschärfte. So setzte sich der HSV bis vier Minuten vor Schluss mit vier Treffern ab und sorgte für den ersten Gästesieg in dieser Spielzeit.

Beide Mannschaften treffen am 12. Dezember im Achtelfinale des DHB-Pokals erneut aufeinander.