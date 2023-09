Erste Gewinner beim Filmfestival „Schlingel“ in Chemnitz

Mehr zum Thema

Rückenprobleme: Leipzigs Werner fehlt in Wiesbaden Ohne Stürmer Timo Werner bestreitet Titelverteidiger RB Leipzig das Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim Fußball-Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden. Der Nationalspieler hat die Reise in die hessische Landeshauptstadt wegen anhaltender Rückenbeschwerden nicht mit angetreten, teilten die Leipziger kurz vor dem Anpfiff der Partie am Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) mit. Dagegen feiert Torwart Peter Gulacsi - wie von RB-Trainer Marco Rose angekündigt - nach fast einjähriger Verletzungspause sein Comeback.

Weihnachtskind: Gesicht für Canalettomarkt 2023 gesucht Drei Monate vor dem vierten Advent wird für den Canalettomarkt in Pirna auch diesmal ein Weihnachtskind gesucht. Um die Nachfolge von Hannes können sich Mädchen und Jungen zwischen fünf und elf Jahren bewerben, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Das Weihnachtskind sollte aufgeweckt, fröhlich und kontaktfreudig sein, keine Scheu davor haben, vor großem Publikum zu sprechen und Freude daran haben, fotografiert zu werden. Bisher gab es neun Kinder, die das Gesicht des nach Barockmaler Canaletto benannten Weihnachtsmarkts in der Elbestadt waren, die der berühmte Künstler in elf berühmten Veduten verewigte. Der Pirnaer Canalettomarkt findet vom 28. November bis zum 23. Dezember und vom 27. bis zum 30. Dezember statt.