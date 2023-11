Erste Einschränkungen beim Hamburger S-Bahn-Verkehr

Mehr zum Thema

Tote Person nach Brand einer Wohnung in Kiel entdeckt Nach einem Brand in Kiel haben Einsatzkräfte eine tote Person in einer Wohnung gefunden. Am Mittwochnachmittag habe eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt, sagte ein Sprecher der Regional-Leitstelle. Angaben zur Identität des toten Menschen konnte er zunächst nicht machen. Auch Erkenntnisse zur Ursache des Feuers lagen noch nicht vor.