Erste Chance auf das Achtelfinale für BVB

Die Fachwelt staunt. Nach bisher vier Spielen in der schwersten Gruppe der Champions League hat sich der BVB eine gute Ausgangsposition verschafft. Das Achtelfinale ist nur noch einen Sieg entfernt.

Borussia Dortmund startet mit guten Chancen in den Endspurt um das Achtelfinale der Champions League. Vor dem Spiel bei der AC Mailand am zweitletzten Spieltag führt das Team von Trainer Edin Terzic die Tabelle der Hammergruppe F an. Mit einem Sieg beim zwei Zähler schlechteren Dritten aus Italien am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) im Stadion San Siro wäre der Einzug in die K.o.-Runde vorzeitig perfekt.

Ansonsten fällt die Entscheidung für den in der Fußball-Bundesliga bereits gehörig ins Hintertreffen geratenen BVB erst beim Vorrundenfinale am 13. Dezember daheim gegen Paris Saint-Germain. Das wollen wir uns nicht mehr nehmen lassen, kommentierte Sportdirektor Sebastian Kehl die gute Ausgangslage.