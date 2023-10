Erste Bilanz nach stationären Grenzkontrollen

Mehr zum Thema

RTL

Sachsen-SPD legt Entwurf für Regierungsprogramm vor Von A wie Arbeit bis Z wie Zusammenhalt: Die sächsische SPD hat den Entwurf ihres Regierungsprogrammes für die kommende Legislaturperiode vorgelegt und richtet den Fokus erwartungsgemäß auf den Sozialbereich. Wir wollen weiterhin Verantwortung übernehmen und Sachsens Zukunft gestalten. Für die Menschen in Sachsen, die hier gut, sicher und gerne leben wollen. Für mehr Respekt in unserer Gesellschaft in Zeiten teils schwieriger Veränderungen, erklärte Parteivorsitzende Kathrin Michel am Freitag in Dresden. Dafür stehe die SPD-Spitzenkandidatin Petra Köpping.

RTL

Vorverkauf für Aschenbrödel-Schau auf Moritzburg beginnt Alle Jahre wieder: Schloss Moritzburg wird im Winter erneut zur Pilgerstätte von Fans des deutsch-tschechischen Märchenfilms Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Wie der Veranstalter am Freitag bekanntgab, beginnt der Vorverkauf für die Schau am 1. November. Die Ausstellung an einem der Drehorte des Films ist dann vom 22. November bis 25. Februar kommenden Jahres zu sehen.