Erste Auszüge aufgetaucht: Das verrät Britney Spears in ihrem Buch

Bis Britney Spears' (41) Autobiografie "The Woman in Me" offiziell in den Handel kommt, dauert es noch eine kleine Weile - am 24. Oktober wird es so weit sein. Die US-Seite "People" konnte jedoch bereits erste Einblicke in das Enthüllungsbuch erhaschen und mit Spears über ihr Werk sprechen. Die Sängerin verspricht dabei Einblicke in ihr tiefstes Privat- und Gefühlsleben: "Es ist endlich an der Zeit für mich, meine Stimme zu erheben und zu sprechen - meine Fans haben es verdient, es direkt von mir zu hören. Keine Verschwörungen mehr, keine Lügen mehr - nur ich, wie ich mir meine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aneigne."