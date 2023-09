Erst Sieg, dann „Paartanz“? Thiounes Fortuna-Spiel beim HSV

Als Spitzenreiter tritt Fortuna Düsseldorf beim Hamburger SV an. Für Trainer Daniel Thioune ist es auch eine Rückkehr zum alten Arbeitgeber. Nach dem Spiel könnte es eine besondere Einlage geben.

Dass Daniel Thioune ein guter Fußballtrainer ist, hat er in dieser Saison schon gezeigt. Wie gut Daniel Thioune tanzen kann, können die Fans von Fortuna Düsseldorf womöglich nach dem Zweitliga-Topspiel beim Hamburger SV begutachten. Wenn am Ende des Tages der Kreis da ist und es sollte was zu feiern geben, lasse ich mich gerne von Florian Kastenmeier auffordern zu einem Paartanz, sagte der 49 Jahre alte Coach am Donnerstag mit einem Lächeln. Thioune war auf seinen Torwart angesprochen worden, der ihn bei einem Sieg als Party-Antreiber ins Spiel gebracht hatte.

Für den Coach geht es an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) an die alte Wirkungsstätte. Von Juli 2020 bis Mai 2021 hatte Thioune den HSV trainiert. Mit der Fortuna kehrt er nun nicht irgendwie, sondern als Spitzenreiter zurück. Mit nur einer Niederlage in sieben Spielen und 14 Punkten liegt Düsseldorf einen Zähler vor den drittplatzierten Hamburgern, die zuletzt schwächelten. Die Hanseaten hatten an den vergangenen beiden Spieltagen jeweils mit 1:2 gegen die SV Elversberg und den VfL Osnabrück verloren.

Qualität hat das Team von Trainer Tim Walter dennoch wie kaum eine andere Mannschaft in der 2. Bundesliga. Das weiß auch Thioune und warnte entsprechend. Wir dürfen die letzten beiden Spiele des HSV nicht für uns so heranziehen, dass das für uns ein Selbstläufer werden könnte, sagte er.

Thioune rechnet auch mit Blick auf das mit über 55 000 Zuschauern gefüllte Volksparkstadion mit einem Gegner auf Wiedergutmachungskurs. Ich glaube, dass schon ausreichend Wut im Bauch sein wird, sagte er. Ich durfte ja auch schon mal ein paar Tage am Spielfeldrand stehen in Hamburg. Zwar ohne Zuschauer, aber ich weiß auch, was das mit dem Verein macht, mit der Mannschaft macht. Sie wollen eine Reaktion zeigen.

Personell hat Thioune keine großen Sorgen. Verteidiger André Hoffmann und Mittelfeldspieler Marcel Sobottka fallen aus, ansonsten stehen ihm alle Profis zur Verfügung. Ich würde gerne auch auf der Rückfahrt noch vor dem Hamburger SV stehen, gab Thioune als Ziel aus. Womöglich hat er die Fortuna-Fans dann bereits mit einer Tanzeinlage erfreut.