Für ein Jahr kann Lax in ihr altes Leben zurückkehren und als Sängerin, Moderatorin und Model weiterarbeiten. Bis ihre Odyssee weitergeht. „Ich hatte Ohrenschmerzen, also ging ich zum Arzt. Die Schmerzen waren unerträglich.“ Der Krebs war zurück! Er ist viel schlimmer als beim ersten Mal und hat in Lax’ Mundhöhle gestreut. Die Therapien werden ihr später alles abverlangen.

Denn auch wenn es Lax anfangs schwer fällt, in den Spiegel zu schauen, findet sie sich mittlerweile wieder wunderschön. „Ich bin beeindruckt von all dem, was die Ärzte getan haben, um mein Leben zu retten“, sagt sie. „Niemand möchte in den Spiegel schauen und so viele körperliche Verletzungen sehen, aber ich wusste, wie viel Glück ich hatte, dass ich noch am Leben war.“

Seit fünf Jahren ist Lax nun krebsfrei und fühlt sich laut eigener Aussage „wunderbar“. „Ich bin gesund und kann alles tun, was ich während der Behandlung nicht tun konnte: selbstständig atmen, gehen und Sport treiben, kauen und schlucken, sprechen und singen“, so Lax. Mit ihrer Geschichte will sie anderen Betroffenen unterstützen und allen Menschen Mut zusprechen, sich bei seltsamen Symptomen frühzeitig behandeln zu lassen. (jbü)