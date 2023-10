Erntemaschine schert aus: Zaunteile verletzen Senior tödlich

Mehr zum Thema

Fördermittel für Existenzgründer und Start-ups Mit einem neuen Förderprogramm in Höhe von insgesamt mehr als 13 Millionen Euro sollen Existenzgründer und Start-ups in Sachsen-Anhalt unterstützt werden. Vor allem spezielle Gruppen wie Schülerfirmen oder Vorhaben von Frauen als Existenzgründerinnen sollen dabei profitieren, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag mit. Auch Vorhaben im Bereich der Sozialunternehmen gehörten dazu. Als Sozialunternehmen definiert die EU-Kommission solche Unternehmen, die soziale oder gemeinnützige Ziele verfolgen. Bewerbungen seien über die Investitionsbank Sachsen-Anhalt möglich.

Durchsuchungen in vier Bundesländern wegen Cannabisplantagen Die Polizei hat am Montag in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt wegen illegal betriebenen Cannabisplantagen 23 Wohn- und Firmenanschriften sowie 18 Fahrzeuge durchsucht. Dabei wurden sechs Beschuldigte im Alter zwischen 32 und 53 Jahren festgenommen und drei Cannabisplantagen entdeckt, wie die Polizei mitteilte.