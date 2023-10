Erntedank mit Steinmeier: Erntekrone für Bundespräsidenten

Landwirte und Kirchenvertreter haben zum Erntedankfest im Kreis Lippe eine Erntekrone an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier übergeben. Damit wird traditionell der Abschluss der Erntesaison gefeiert. Steinmeier würdigte bei dem Besuch am Sonntag in Kalletal die Arbeit von Landwirtinnen und Landwirten und betonte mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, wie wichtig die Arbeit der Bauern sei, wie der Deutsche Bauernverband am Sonntag mitteilte. Reiche Ernten und gefüllte Getreidesilos seien keine Selbstverständlichkeit.

Erntekronen schmücken traditionell zu Erntedank die Kirchen. Sie werden aus Kornähren gebunden, in ihnen vereinen sich bäuerliche und kirchliche Gedanken. Steinmeier besuchte neben einem ökumenischen Gottesdienst auch einen Markt und unterhielt sich mit Menschen aus der Region. Lippe ist meine Heimat geblieben. Ich komme immer wieder gerne zurück, sagte Steinmeier, der in der Gegend aufgewachsen ist.

Die Vizepräsidentin des Deutschen Bauernverbandes, Susanne Schulze Bockeloh, sagte, Klimaveränderung und ein furchtbarer Angriffskrieg mahnten, eine starke, nachhaltige Landwirtschaft sei ein wichtiger Eckpfeiler für gesellschaftlichen Zusammenhalt.