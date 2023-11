Ernst zu Personalproblemen: „Werden das sehr gut lösen“

Mehr zum Thema

Hertha-Trainer Dardai: „Müssen das jetzt bestätigen“ Die Stimmung bei Hertha-Trainer Pal Dardai ist nach dem Erfolg im DFB-Pokal bestens. Wenn wir so spielen, wie zuletzt in Mainz, hat die Mannschaft eine richtige Ausstrahlung, dann haben wir gegen jeden Gegner eine Chance, sagte der Coach des Zweitligisten noch immer beflügelt vom vorangegangenen 3:0-Sieg in der zweiten Pokalrunde gegen Erstligist 1. FSV Mainz 05. Das schaue ich mir gerne öfter an. Nicht, um die Nase hochzuhalten, weil wir so gut sind, sondern weil die Mentalität und die Teamleistung gepasst haben.

Landesregierungen für mehr Langstreckenflüge am BER Die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg wollen sich für mehr Lang- und Mittelstreckenverbindungen am Hauptstadtflughafen BER einsetzen. Der Flughafen Berlin-Brandenburg soll seiner Funktion als Drehkreuz für Ostdeutschland gerecht werden können, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung nach einer Kabinettssitzung beider Regierungen in der Potsdamer Staatskanzlei am Freitag. Die beiden Länder werden sich demnach unter anderem bei der Bundesregierung dafür einsetzen, regulatorische Hürden zu beseitigen, die zusätzlichen Start- und Landerechten im Wege stehen.