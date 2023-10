Erneute Brandstiftung im Keller eines Mehrfamilienhauses

Mehr zum Thema

Radfahrer in Leipzig von Auto angefahren: Schwer verletzt Ein Autofahrer hat in Leipzig mit seinem Wagen einen 38-jährigen Radfahrer angefahren und ihn schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr ein 36-Jähriger am Freitagmorgen mit seinem Pkw auf der Wurzner Straße. Im Bereich der Juliusstraße wollte er dann nach links abbiegen und soll dann den entgegenkommenden übersehen haben. Rettungskräfte brachten den verletzten 38-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Zigarettenautomat in Taucha aufgesprengt Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag einen Zigarettenautomaten in Taucha nahe Leipzig aufgesprengt. Das Gerät sei komplett zerstört worden, der Sachschaden wird derzeit auf etwa 5000 Euro geschätzt, teilte die Polizei mit. Der Schaden könne derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt unter anderem wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion.