Erneut unerlaubt Eingereiste an Grenze in Vorpommern

Die Bundespolizei hat erneut augenscheinlich unerlaubt über Polen eingereiste Menschen in Vorpommern festgestellt. Die Gruppe von 18 Männern und einer Frau sei nach einem Bürgerhinweis bei Schwennenz in der Gemeinde Grambow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) etwa einen Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze aufgegriffen worden, sagte am Donnerstagnachmittag ein Sprecher der Bundespolizei. Nach eigenen Angaben handele es sich bei ihnen um Syrer. Die Bundespolizei führte vor Ort Corona-Tests durch und prüfte ob medizinische Hilfe notwendig ist.

Später sollten die Menschen in der Bundespolizeiinspektion Pasewalk befragt, weiter identifiziert und durchsucht werden. Im Fall von Asylgesuchen gehe es für sie weiter in eine Erstaufnahmeeinrichtung, wie der Sprecher sagte. Zudem suchten nach Aussage des Sprechers weitere Kräfte und ein Hubschrauber das Gebiet nach weiteren Menschen ab.

Die Zahl unerlaubter Einreisen über die polnische Grenze hat nach Angaben der Bundespolizei zuletzt zugenommen. Zusammen mit den am Donnerstag aufgegriffenen Menschen beläuft sich die Zahl in der Zuständigkeit der Bundespolizeiinspektion Pasewalk nach dpa-Informationen im September auf mehr als 350. Im August waren es noch 145.