Erneut Rettungseinsatz wegen Atembeschwerden an Schule

Zum zweiten Mal binnen weniger Tage ist es aufgrund von Atemwegsbeschwerden bei Schülern in Neubrandenburg zu einem größeren Rettungseinsatz gekommen. Am Mittwoch rückten mehrere Rettungswagen, ein Notarzt sowie zwei Katastrophenschutzzüge zu einer Gesamtschule in der Neubrandenburger Südstadt aus. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für die Atemwegsbeschwerden sei noch unklar. Ein Großteil der Schüler sei untersucht worden. Einige Kinder wurden demnach vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Die Polizei bat Eltern und weitere mit der Schule verbundene Personen, ruhig zu bleiben und die Rettungsarbeiten vor Ort nicht zu behindern. Am vergangenen Freitag wurde an einer Grundschule in Neubrandenburg ein ähnlicher Rettungseinsatz notwendig, bei dem vier Kinder vorsorglich aufgrund von Atembeschwerden in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Die Grundschule war am Freitag evakuiert worden, weil mehreren Kindern und Lehrkräften körperliche Symptome auffielen. Rettungskräfte untersuchten daraufhin 71 Kinder und zwei Erwachsene noch vor Ort. Am Nachmittag hatten die Rettungskräfte ihren Einsatz beendet. Dass ein Austritt gefährlicher Gase oder Flüssigkeiten Grund für die Beschwerden war, wurde ausgeschlossen.