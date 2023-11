Erneut Prozess nach Tod dreier Kinder in Dorfteich

Mehr zum Thema

Landessynode der Evangelischen Kirche tagt in Hofgeismar Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) trifft sich von Montag an im nordhessischen Hofgeismar zu ihrer jährlichen Herbsttagung. Schwerpunkte sind dabei laut einer Sprecherin der EKKW in Kassel der Bericht von Bischöfin Beate Hofmann und die Berichte der Fachstelle zum Schutz vor sexualisierter Gewalt, zur Lage der Finanzen und zum Reformprozess. Außerdem soll der Doppelhaushalt 2024/25 verabschiedet werden. Die Tagung soll bis zum Mittwoch dauern. Der EKKW gehören rund 730.000 Menschen an. Die Synode hat in allen kirchlichen Fragen die letzte Entscheidung.

Winterliches Wetter und Schnee in Teilen Hessens erwartet In Teilen Hessens wird es in den kommenden Tagen winterlich. Für den Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) im Bergland Schnee und Schneeregen, in tieferen Lagen fällt Regen. Maximal erreichen die Temperaturen drei bis sechs Grad, in den Bergen ein bis drei Grad. In höheren Lagen Hessens sei bereits etwas Schnee gefallen, teilte der DWD am Samstag mit. In der Nacht zum Montag kann es im höheren Bergland glatt auf den Straßen werden.