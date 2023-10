Erneut pro-palästinensische Demo verboten

Trotz des Verbots versammelten sich am Donnerstag einige Menschen am Potsdamer Platz. Sie verließen diesen aber nachdem die Polizei über das Verbot informiert hatte. Am Mittwochabend hingegen hatten sich in Neukölln trotz des Verbots einer vergleichbaren Demonstration Hunderte Menschen versammelt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, die Stimmung war aufgeheizt.

Immer wieder schritt sie ein, um größere Ansammlungen an einem Ort zu verhindern. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden 132 Menschen kurzfristig festgenommen und 104 Platzverweise ausgesprochen. In 13 Fällen werde unter anderem wegen Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung, Gefangenenbefreiung sowie Landfriedensbruchs ermittelt.

Das Verwaltungsgericht Berlin hatte das Verbot der Kundgebung am Mittwochabend bestätigt - nach deren eigentlich geplanten Beginn. Das Gericht sah für die Gefahrenprognose der Polizei ausreichende Hinweise. Ob die Richterinnen und Richter am Donnerstag erneut eingeschaltet werden, war zunächst offen.