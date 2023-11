Erneut Geldautomat gesprengt

Mehr zum Thema

„Jeder hat Bock“: Eintracht will Erfolgsserie ausbauen Eintracht Frankfurt will nach der Länderspielpause den jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen. Mit dem VfB Stuttgart kommt am Samstag das bisherige Überraschungsteam der Saison.

Sicherheitsgefühl von Fußgängern in Frankfurt gestiegen Fußgänger fühlen sich in Frankfurt einer Umfrage des ADAC zufolge sicherer als vor einem Jahr. Der ADAC hatte Fußgänger in 16 Großstädten befragt, mindestens 200 pro Stadt. In Frankfurt ist das Sicherheitsgefühl der Fußgänger in den letzten zwei Jahren gestiegen, teilte der ADAC am Donnerstag mit. Fühlten sich 2021 nur 42 Prozent der Fußgänger in Frankfurt sicher, gilt das 2023 für jeden zweiten Befragten. Bundesweit haben sich die Ergebnisse laut ADAC kaum verändert.