Erneut Einschränkungen für Bahnreisende im Ruhrgebiet

Überfall bei Date: Hinweise nach „Aktenzeichen XY“ Nach der Vorstellung in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ... ungelöst hoffen Ermittler weiter auf den entscheidenden Hinweis zur Aufklärung eines Raubüberfalls im März in Bielefeld. Seit der Ausstrahlung am Mittwochabend hätten sich schon viele Menschen gemeldet, man sei aber bisher noch nicht auf den Hinweis gestoßen, der zum Täter führen könnte, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die Hinweise würden weiter ausgewertet.

Menschen in NRW überdurchschnittlich zufrieden In Nordrhein-Westfalen leben nach einer aktuellen Befragung vergleichsweise glückliche Menschen. Im am Donnerstag vorgestellten Glücksatlas liegt NRW im Ranking der Bundesländer auf dem fünften Platz und damit leicht oberhalb des gesamtdeutschen Durchschnitts.