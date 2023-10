Erneut Ausschreitungen in Berlin: Böller und Flaschenwürfe

Mehr zum Thema

Polizeipräsidentin: Angespannte Lage in Nord-Neukölln Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat die Sicherheitslage am Mittwochabend in Berlin-Neukölln als angespannt bezeichnet. Wir haben mit Sicherheit mehrere Hundert Menschen auf den Straßen in der Sonnenallee, sagte Slowik in der RBB-Abendschau. Die Situation in Nord-Neukölln ist angespannt. Die Einsatzkräfte würden versuchen, die Menschen auseinanderzubringen und konsequent einzuschreiten. Slowik rechnete erneut mit einem längeren Einsatz.