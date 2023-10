Ermittlungen zu zwei Todesfällen in Halle und nahe Landsberg

Mehr zum Thema

Hallescher FC im Achtelfinale des Landespokals Als letzter Club hat Titelverteidiger Hallescher FC das Achtelfinale des Landespokals Sachsen-Anhalt erreicht. Der Fußball-Drittligist siegte am Dienstag beim vier Klassen tiefer spielenden MSV Börde mit 6:0 (2:0) durch. Die Partie war nach langen Diskussionen ins Friesenstadion von Sangerhausen verlegt worden, da der Magdeburger Verein keine den Sicherheitsstandards entsprechende Spielstätte gefunden hatte. In der Runde der letzten 16 tritt Halle am 18. November bei Union Sandersdorf an.