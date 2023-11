Ermittlungen wegen beschmierter Israel-Flagge an Uni

Mehr zum Thema

Industrieproduktion rückläufig: Bekleidung stark im Minus Die Industrie in Nordrhein-Westfalen hat im September dieses Jahres weniger produziert als ein Jahr zuvor. Saisonbereinigt sei die Produktion um 4,6 Prozent gesunken, teilte das Landesstatistikamt IT.NRW am Freitag anhand vorläufiger Zahlen mit. In den energieintensiven Wirtschaftszweigen betrug das Minus demnach 3,4 Prozent, in den übrigen Industriebereichen lag der Rückgang bei 5,2 Prozent.

Mix aus Regen und Wolken zum Wochenende in NRW Am Wochenende wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen regnerisch. Der Freitag beginnt größtenteils bewölkt. Im Laufe des Tagen kann es in weiten Teilen des Landes leichte Regenfälle geben, wie die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilten. Die Temperaturen liegen am Freitag tagsüber voraussichtlich zwischen 10 und 13 Grad, in Hochlagen erreichen sie 9 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen den Angaben nach auf Werte zwischen 8 und 6 Grad.