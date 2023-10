Ermittlungen nach tödlichem Unglück mit Baugerät dauern an

Mehr zum Thema

Israel-Flagge von Fahnenmast in Wickede gestohlen Unbekannte haben eine Israel-Flagge von einem Fahnenmast am Rathaus in Wickede (Kreis Soest) gestohlen. Ein Autofahrer hatte die Flagge am Samstagabend auf der Straße entdeckt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Sonntag stellte der Hausmeister des Rathauses demnach fest, dass die Flagge fehlte. Die Polizei ermittelt wegen der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten.

Terror in Israel überlagert Unterrichtsbeginn in Schulen Die übliche Freude auf dem Schulhof über das Wiedersehen nach den Ferien dürfte in diesem Jahr mancherorts gedämpfter ausfallen: Der Terror in Israel und die Bilder von den Bluttaten hinterlassen auch bei Kindern und Jugendlichen Sorgen und Fragen.