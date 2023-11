Ermittlungen nach mutmaßlicher Sprühattacke an Schule

Die Polizei untersucht mehrere Kleidungsstücke von Kindern einer Neubrandenburger Schule, an der es am Mittwoch einen Rettungsgroßeinsatz wegen einer mutmaßlichen Sprühattacke gab. Die Oberbekleidung stamme von drei Kindern, die am Mittwoch wegen Atemwegsbeschwerden in das Klinikum Neubrandenburg gebracht wurden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Rettungskräften sei der starke Geruch der Kleidungsstücke aufgefallen, die daraufhin geruchssicher verpackt worden seien, damit sie im Landeskriminalamt untersucht werden könnten.

Die Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass unbekannte Täter eine bislang unbekannte Substanz versprühten, die die Atemwegsbeschwerden bei den Schülern auslösten. Es laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Rettungsteams und Ärzte untersuchten am Mittwoch insgesamt 47 Kinder.

Polizeibeamte durchsuchten am Donnerstag in der Gesamtschule weitere Schränke, konnten dabei aber keine Beweise oder auffällige Gegenstände finden, wie die Polizei mitteilte. Derzeit fänden Befragungen in der Schule statt, wobei der laufende Schulbetrieb so wenig wie möglich gestört werde.

Am vergangenen Freitag war es zu einem ähnlichen Vorfall an der Grundschule Nord in Neubrandenburg gekommen, bei dem vier Kinder aufgrund von Atembeschwerden in ein Krankenhaus gebracht wurden. Ob ein Zusammenhang bestehe, könne derzeit noch nicht gesagt werden.