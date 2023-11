Ermittlungen nach Feuer in Mehrfamilienhaus eingestellt

Mehr zum Thema

Anklage gegen zehn mutmaßliche Drogenhändler erhoben Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat Anklage gegen zehn mutmaßliche Drogenhändler erhoben. Sie sollen in unterschiedlichen Konstellationen und in zahlreichen Fällen im Großraum Koblenz mit verschiedenen Betäubungsmitteln gehandelt haben, wie die Behörde am Montag mitteilte. Einige der 23 bis 51 Jahre alten Angeklagten sollen als Bande aufgetreten sein. Gehandelt wurde laut Staatsanwaltschaft mit Kokain, Amphetamin, Marihuana und Haschisch, überwiegend sei es um Mengen im Kilobereich gegangen.