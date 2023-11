Ermittlungen nach Beleidigungen gegen Grünen-Abgeordneten

Der Berliner Grünen-Abgeordnete Jian Omar hat erneut Anzeige erstattet. Erst eine Woche zuvor hatte er sich wegen eines Vorfalls in seinem Wahlkreisbüro bereits an die Polizei gewandt.

Das Wahlkreisbüro des Berliner Grünen-Abgeordneten Jian Omar ist nach dessen Angaben mit Fäkalien beschmiert worden. Das teilte der migrationspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Landesparlament am Freitag auf X (ehemals Twitter) mit. Wir werden weiter in meinem Wahlkreisbüro in Moabit attackiert, beklagte Omar. Erst am Freitag vergangener Woche hatte er ebenfalls auf X über einen Angriff gegen ihn berichtet. Nun sei der Eingang seines Büro in der Nacht zu Freitag mit einer Kommode versperrt und mit Kot beschmiert worden.