Ermittlungen gegen Polizisten nach antisemitischem Vorfall

Linke fordert Landespflegegeld Zur Begrenzung der Eigenanteile in der Pflege fordert die Linken-Landtagsfraktion ein Landespflegegeld. Zu pflegende Menschen in Sachsen-Anhalt sollen einen einkommensabhängigen, finanziellen Zuschuss erhalten, wie aus einem Antrag für die Landtagssitzung in der nächsten Woche hervorgeht. Außerdem fordert die Fraktion, dass das Land die Investitionskosten für Pflegeeinrichtungen vollständig übernehmen soll. Ziel ist es, zu vermeiden, dass steigende Kosten an die Heimbewohner weitergegeben werden.

Haba will Produktion in Eisleben wieder aufnehmen Der bayerische Spielwaren- und Möbelhersteller Haba will Teile seiner Produktion im anhaltischen Eisleben wieder aufnehmen. In den Bereichen Holzverarbeitung, Logistik und Verwaltung sei eine Wiederaufnahme der Arbeit für kommenden Montag (6.11.) geplant, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Knapp einen Monat zuvor hatte Haba den Standort wegen erheblichen Mängeln - unter anderem an den elektrischen Anlagen sowie beim Brandschutz - vorübergehend schließen müssen.