Ermittlungen gegen Polizisten: Auswirkung auf Ausschuss

Der Polizist gehörte zu einem kleinen Kreis von Sonderermittlern im Zusammenhang mit einer Serie rechtsextremer Brandanschläge, Hass-Parolen und Bedrohungen in Neukölln. Diese bildete zunächst die Ermittlungsgruppe Rechtsextremismus (EG Rex), später gab es die Operative Gruppe Rechtsextremismus (OG Rex). Diese war auch an der Bearbeitung der Anschlagsserie in Neukölln beteiligt.

Gegen ein Mitglied der Folgeeinheit richten sich die Ermittlungen der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, die am Mittwoch bekannt wurden. Der Polizist steht demnach im Verdacht, Dienstgeheimnisse zu Ermittlungen im rechten Milieu weitergegeben zu haben. Am Mittwoch wurden seine Wohnung und sein Arbeitsplatz durchsucht. Nach Angaben der Polizei ist der Beamte weiter im Dienst. Die disziplinaren Ermittlungen zu dem Fall seien noch nicht abgeschlossen, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit.

Auch die Wohnung von zwei Zeugen wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft durchsucht. Es seien Handy und sonstige Datenträger beschlagnahmt worden. Diese müssten nun ausgewertet werden. Weitere Angaben zu dem beschuldigten Polizisten machten die Behörden zunächst nicht.