Ermittlungen gegen Polizeibeamte wegen Todes nach Einsatz

Autobahn 10 bei Birkenwerder am Wochenende gesperrt Die A 10 soll zwischen Freitag und Sonntag bei Birkenwerder in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt werden. Die Strecke zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder sei konkret ab Freitag 22.00 Uhr bis Sonntag 12.00 Uhr wegen einer Fahrbahnsanierung nicht befahrbar, hieß es von der Havellandautobahn GmbH am Donnerstag. Es werde eine ausgeschilderte Umleitung geben. Die Maßnahme könne nur erfolgen, wenn es nicht regnet.