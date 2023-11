Ermittlungen gegen insgesamt 119 Personen in Awo-Affäre

Mehr zum Thema

Israelische Fahne ein zweites Mal gestohlen An zwei aufeinanderfolgenden Tagen haben Unbekannte eine israelische Flagge vom Darmstädter Luisenplatz entwendet. Nach Polizeiangaben beobachteten Zeugen am Freitagabend kurz vor Mitternacht zwei Personen dabei, wie sie die Fahne vom Mast holten. Sie war dort ein zweites Mal aufgehängt worden, nachdem bereits am Donnerstag Unbekannte die gehisste Flagge gestohlen hatten. Der Staatsschutz ermittelt in beiden Fällen.