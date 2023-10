Ermittlungen gegen Gästefans nach Champions-League-Spiel

Mehr zum Thema

Wohnen im Museum: Ausstellung zeigt Archäologie des Wohnens Vom Brunnen zur Badewanne, von der Vorratsgrube zum Kühlschrank: Wie Menschen wohnen, hat sich mit der Zeit verändert. Eine neue Ausstellung in Chemnitz widmet sich daher der Wohnung als wichtigem Lebensort. Gezeigt werden auch Exponate prominenter Vorbesitzer.