Ermittlung zu „NSU 2.0“-Drohfax dauert an

Tödlicher Messerangriff in Asylheim - Angeklagter schweigt Die Staatsanwaltschaft wirft einem 41-Jährigen vor, einen Mann in einer Asylunterkunft mit einem Messer erstochen zu haben. Zwei Frauen soll er schwer verletzt haben, eine verlor ihr ungeborenes Kind. Nun beginnt vor dem Landgericht Wiesbaden der Prozess.