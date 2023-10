Ermittler in Polen nehmen Gruppe mutmaßlicher Autodiebe fest

Mehr zum Thema

Wechselhaft in Berlin und Brandenburg: Freitag Regen Auf die Menschen in Berlin und Brandenburg kommt ein kühler und regnerischer Start ins Wochenende zu. Der Freitag bringt gebietsweise Regen und eine dichte Wolkendecke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mitteilte. Der Wind weht mäßig, mitunter böig und nimmt zum Abend hin ab. Die Höchsttemperaturen liegen bei sechs Grad in der Prignitz, um acht Grad in Berlin und bis elf Grad in der Lausitz.