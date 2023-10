Ermittler gehen nach Brand in Café von versuchtem Mord aus

Mehr zum Thema

Weber: Freie Wähler nicht mehr mit Samthandschuhen anfassen CSU-Vize Manfred Weber fordert als Konsequenz aus dem bayerischen Landtagswahlergebnis eine härtere Auseinandersetzung seiner Partei mit den Freien Wählern. Für die CSU war es immer ein Grundpfeiler, dass rechts neben uns keine demokratisch legitimierte Partei stehen soll. Das ist mit den Freien Wählern heute der Fall, sagte Weber am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. Deswegen müssen wir die Samthandschuhe ablegen. Man müsse inhaltlich die Auseinandersetzung suchen.