Faeser wirft Söder Wahlkampfgetöse vor In der Debatte um Sach- statt Geldleistungen für Asylbewerber hat die SPD-Spitzenkandidatin für die hessische Landtagswahl und Bundesinnenministerin Nancy Faeser Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) Wahlkampfgetöse vorgeworfen. Herr Söder läuft damit dieser Tage rum und sagt, es braucht jetzt Sachleistungen. Er hat das 2018 auch schon angekündigt, aber nicht umgesetzt, sagte Faeser am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. Man hätte auch in den letzten Jahren schon Sachleistungen machen können. Das ist Aufgabe der Bundesländer, ergänzte sie.

Autofahrerin ohne Führerschein kracht in Supermarkt Im Landkreis Darmstadt-Dieburg ist eine Autofahrerin mit ihrem Wagen am Dienstagabend gegen die Front eines Supermarktes gefahren. Die 20 Jahre alte Fahrerin war in Schaafheim ohne Führerschein unterwegs und verlor nach ersten Erkenntnissen bei der Fahrt in Begleitung einer 23-jährigen Beifahrerin auf dem Kundenparkplatz die Kontrolle über das Fahrzeug, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.