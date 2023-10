Erkältungsmythen im Check: Was wirklich gegen Husten und Schnupfen hilft - und was nicht!

Die hohe Erkältungsrate in den Herbst- und Wintermonaten liegt übrigens daran, dass Rhinoviren, die meist für die Erkältung verantwortlich sind, bei nasskaltem Wetter besonders lange in der Luft überleben – und damit steigt auch das Infektionsrisiko. Außerdem halten wir uns in dieser Zeit häufiger mit vielen Menschen in geschlossenen Räumen auf, Viren haben so leichteres Spiel.

Schützen kann man sich zumindest durch eine Impfung nicht, denn es gibt keine gegen Erkältung. Der Grund ist leicht verständlich: Die Rhinoviren treten in mehr als 100 verschiedenen Varianten auf, die sich zudem ständig verändern. Für jede Variante müsste ein eigener Impfstoff entwickelt werden.

Bei der klaisschen Grippe ist das anders: Jeweils im Frühjahr und Sommer untersuchen Forschungsteams Grippeviren, die auf der Südhalbkugel zirkulieren, um herauszufinden, welche Virusstämme sich vermutlich durchsetzen – und sich später auf der Nordhalbkugel ausbreiten werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) legt dann die Zusammensetzung des Grippeimpfstoffs fest. (dpa, sli)

