Aktuell versammelt sich auf der Münchner Wiesen wieder das „Who is Who“ der deutschen Promi-Welt. Das lässt sich Ex-Handballer und TV-Berühmtheit Eric Sindermann natürlich nicht entgehen. Doch ausgerechnet von seinem großen Idol wird der 35-Jährige bitter enttäuscht. Als er Profi-Kicker Mario Gómez (38) auf dem Oktoberfest nach einem gemeinsamen Foto fragte, habe es eine unfreundliche Absage gegeben.

„Mario Gómez hat gleich gesagt, als ich ihn gefragt habe: ‚Ne unter keinen Umständen, nicht mit dir'“, erinnert sich Eric zurück. Als eingefleischter Bayern-Fan trifft ihn die Abfuhr umso härter. Doch der einstige „Ex on The Beach“-Star (Hier Streamen) geht am Ende doch nicht leer aus. Mit welchem Promi er in Sachen Oktoberfest-Selfie bessere Erfahrungen gemacht hat, offenbart er oben im Video. (ean)