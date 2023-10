Erhöhter Schutz für jüdische Einrichtungen

Mehr zum Thema

Lemke legt neue Vorschläge zum Umgang mit dem Wolf vor Bundesumweltministerin Steffi Lemke legt an diesem Donnerstag neue Vorschläge zum Umgang mit dem Wolf in Deutschland vor. Angesichts des Zuwachses der Wolfreviere und zahlreicher Übergriffe auf Weidetiere wurden zuletzt die Forderungen nach mehr Möglichkeiten immer lauter, den streng geschützten Wolf zu schießen.