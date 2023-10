Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen für israelische Einrichtungen

Mehr zum Thema

Kommendes Auto übersehen: Drei teils schwer Verletzte Ein 84-jähriger Autofahrer hat in Rot an der Rot (Kreis Biberach) beim Einfahren auf eine Straße ein Auto übersehen und einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Der 84-Jährige wurde selbst schwer verletzt. Er wollte von einem Hof auf eine Straße einfahren. Dabei übersah er das kommende Auto, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Es kam zum Zusammenstoß.