Erhöhte Polizeipräsenz nach Großangriff auf Israel

Sperrung von Elbtunnel und A7: Dichter Verkehr ohne Chaos Seit Freitagabend ist die A7 in Hamburg erneut voll gesperrt. Auch der Elbtunnel ist betroffen. Das sorgt für Stau und stockenden Verkehr in und um Hamburg. Trotz des Regens wurde auf der Baustelle viel geschafft.