Erhöhte Kapazität der Landesunterkünfte: 10.000 Flüchtlinge

Filmfest Hamburg mit Besucherrekord - und einem Abschied Das Filmfest Hamburg existiert nun bereits seit mehr als drei Jahrzehnten. Zwei davon lagen in der Hand von Festivalleiter Albert Wiederspiel. Er hat viele preisgekrönte Filme und Schauspielende in die Hansestadt geholt. Nun ist damit aber Schluss.