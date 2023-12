Erhebliche Lawinengefahr in den bayerischen Alpen

Mehr zum Thema

Zugverkehr in Südbayern wegen Schnee teils eingestellt Die anhaltenden Schneefälle haben auch den Zugverkehr in Bayern erheblich beeinträchtigt. Seit Freitagabend sind im Freistaat in verschiedenen Regionen Züge verspätet oder fallen ganz aus, wie die Deutsche Bahn am Samstag mitteilte.