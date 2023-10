Erhalt sozialer Infrastruktur: Mehr als 20.000 demonstrieren

Mehr zum Thema

Auto prallt gegen Ampel: Fahrer schwer verletzt Ein 54-jähriger Autofahrer ist in Bonn bei einem Verkehrsunfall gegen eine Ampel und ein Straßenschild geprallt und dabei schwer verletzt worden. Nach erster Einschätzung vor Ort konnte Lebensgefahr bei ihm zunächst nicht ausgeschlossen werden, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Dort werde er stationär behandelt.

Nach Flucht aus Gefängnis wird Rocker in Spanien verhaftet Der im Januar aus einem Gefängnis in Euskirchen ausgebrochene Rocker ist in Spanien festgenommen worden. Das sagte eine Sprecherin der Kölner Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Nachfrage. Man habe durch die Polizei von der Festnahme in der südspanischen Stadt Marbella erfahren, sagte sie. Zuvor hatte die Bild darüber berichtet.