Ergebnisseite zur bayerischen Landtagswahl gestört

Am Tag nach der Landtagswahl in Bayern hat eine Störung die Website des Landeswahlleiters mit den Ergebnissen lahmgelegt. Am Montagvormittag waren die Zahlen zwischenzeitlich nicht abzurufen. Eine Störungsmeldung verwies auf ein technisches Problem. Zu den Ursachen konnte das zuständige Landesamt für Statistik zunächst keine genaueren Angaben machen. Die Fachabteilung arbeite aber an einer Lösung. Bis zum Mittag waren zumindest Teile der Ergebnisse wieder einzusehen.